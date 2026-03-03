21:00
ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.8%　前回　1.8%（前年比)
※予定は変更されることがあります。

23:55　
ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

4日
0:30　
コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席

0:40　
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演

1:45　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり）

米自動車販売（2月）
リーブス英財務相、春季財政報告・最新経済見通し発表

※予定は変更されることがあります。