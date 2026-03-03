ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.8% 前回 1.8%（前年比)

※予定は変更されることがあります。



23:55

ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）



4日

0:30

コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席



0:40

スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演



1:45

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり）



米自動車販売（2月）

リーブス英財務相、春季財政報告・最新経済見通し発表



