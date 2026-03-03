ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.8% 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
23:55
ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
4日
0:30
コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席
0:40
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
1:45
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり）
米自動車販売（2月）
リーブス英財務相、春季財政報告・最新経済見通し発表
※予定は変更されることがあります。
