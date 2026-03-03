◆ＷＢＣ強化試合 巨人２軍１―５オーストラリア代表（３日・サンマリン宮崎）

巨人の中川皓太投手（３２）が３日、今季実戦初登板で１回無安打無失点の好投。順調な仕上がりを披露した。

４点ビハインドの９回から５番手で登板。先頭・ケリーを中飛、２４年ＭＬＢドラフト全体１位の１番・バザナを投ゴロ、昨季ＭＬＢ・ホワイトソックスなどで計９０試合に出場した２番・ミードを左飛と、わずか１１球で３者凡退に退けた。「キャンプ序盤は『この状態で試合に投げたらどうなるんだろう』という不安な気持ちが大きかった。そこは自分の中でクリアできたので、あとは少しずつ質を上げていければ」と、状態は上向きだ。

この試合はＷＢＣ仕様でピッチクロックが適用。「初めてだったので、いつもと違う感覚だった。でもテンポ良く投げることは今後も大事なポイントになってくる。その練習はできたかな」と、慣れない環境でも対応力の高さを見せた。

昨季はチーム最多の６３試合に登板し２勝４敗３６ホールド、防御率２・２４とフル回転。さらなる飛躍を目指し、約１か月間のキャンプで試行錯誤を続けてきた。「結果は抑えたけれど、もっといいボールを投げられる感覚がある。（状態は）上がってきているけれど、今日はそこまで出せていなかった。まだ自分としては物足りない」と、この日の結果にも満足感はゼロ。さらなる高みを目指す左腕が、今季も巨人のリリーフ陣を支える。