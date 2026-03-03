■これまでのあらすじ

他人の財布をアテにする兄夫婦は、実家が土地持ちだと知り大喜び。しかしそれが負動産だとわかると預貯金だけが欲しいと逆ギレ。厄介なことは陽菜に押し付けて甘い汁だけ吸おうとする兄夫婦に、父は「後を継ぐというのは責任が伴うこと」と厳しい言葉を投げかけるのだった。

兄はずっと、「兄なんだから」と言って私を押さえつけてきました。だから、私はこの家を出たかった…。

それなのに出て行ってからも兄にたかられ、自分だけ好き勝手生きているみたいに言われ、しまいには負動産を押し付けられそうになっていました。そんなに長男って偉いの？利益だけ欲しがるのが長男の役割なの？家族をずっと守って来た父は、「お金が欲しい時だけ長男面をして、面倒な責任は妹に押し付ける…。お前はそんなに情けない男なのか」と兄に問いかけました。けれども、そんな父の言葉は関係がない義姉の母には通じることはなく…。義姉の母の言葉が効いたのか、それまで黙って父の話を聞いていた義姉がもう一度最後の悪あがきを始めました。それはあまりに卑怯な方法で…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)