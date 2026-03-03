YouTuber・たっくーのチャンネル『たっくーTVれいでぃお』発の怪談本の第3弾『深夜の放送部 ある投稿者が体験した戦慄の怪異集』（双葉社）が4月9日（木）に発売される。

【画像】YouTuber・たっくーの『深夜の放送部』が発売

これまで書籍として2冊刊行されているが、今回は生放送でリスナーから募集した珠玉の怪談・ヒトコワ・心霊実体験を実力派ホラー作家・一宮幽により漫画化。リスナーが実際に体験したゾクッとする話を、たっくーが語り部となって紹介していき、それぞれの話に対する深掘り考察もしていく。全12話に加え、たっくーが過去に体験した不思議な話も特別編として収録。

封入特典としてオリジナル怪談トレーディングカードが1枚付いてくる（全4種）。【Amazon限定版】も同時発売。こちらはカバーをたっくー本人による実写バージョンにしつつ、封入特典としてオリジナル怪談トレーディングカード「特別バージョン」が1枚付いてくる（本文の内容は通常版と同じ）。

発売記念サイン会が東京にて開催される。イベント特設サイトよりコミックスを購入いただいた方（複数購入可）の中から抽選で招待。1冊につき1枚、特製ブロマイドが特典として付いてくる。

監修したたっくーは（コミックス「はじめに」より）「怪談というものは、語り手と聞き手の想像力で完成するものだと、これまで私は思ってきました。しかし一方で、映像や絵が持つ“逃げ場のなさ”もまた、強烈な恐怖を生み出します。頭の中でぼんやりしていた影が線を持ち、表情を持ち、そこに存在してしまう。その瞬間、物語はただのお話ではなくなります。文字で追う怖さと、目で直視する怖さ。どちらが上かではありません。ただ、今回は新しい扉を開いてみたかったのです。ここに収録されている物語は、決して大げさな作り話だけではありません。誰かの体験、誰かの記憶、そしてどこかで今も起きているかもしれない出来事です。ページをめくるたび、あなたは傍観者ではいられなくなるでしょう。」とコメントした。

■プロフィールたっくーラジオ系YouTuber。自身のチャンネル『たっくーTVれいでぃお』にて心霊、都市伝説をはじめ、ニュースやネットの話題までさまざまなテーマの動画をほぼ毎日配信中。わかりやすく飽きさせない番組構成、テンポのよいトークがリスナーに好評を博し、チャンネル登録者数は300万人を超える（2026年2月現在）。メディア出演やイベント開催など、日々精力的に活動中。

一宮幽（いちみやゆう）漫画家。ホラーやオカルト、怪談といったジャンルを得意とする。代表作に『DOOOM－ドゥーム―』（原作：あかほりさとる／集英社刊）など。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）