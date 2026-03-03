コナミデジタルエンタテインメントは3月3日、ドジャースの大谷翔平投手（31）が出演するモバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」の2026 WORLD BASEBALL CLASSIC開催記念特別CMメイキング映像を公開した。昨年11月にロサンゼルスで行われた撮影の舞台裏やインタビューの様子が収められ、大谷は次に狙う記録について「サイ・ヤングに関しては日本人はまだ取ったことはないので」と語り、日本人初受賞への強い意欲をにじませた。

【画像】山本由伸、世界的レストランでMVP祝福！ ダルビッシュらとの“超豪華オフショ”に「素晴らしい」「ダルさんも居てビックリ」

映像では、グリーンバックのスタジオで真剣な表情を浮かべる大谷の姿が印象的だ。インタビューでは落ち着いた口調ながらも視線はまっすぐ前を見据え、サイ・ヤング賞への思いを言葉にする。撮影の合間には笑顔も見せ、前回のWBCからさらに進化した点について問われると「パワーがさらにSからSSSぐらいに」と冗談交じりに語る場面もあった。

【画像】インタビューに応じる大谷（画像はKONAMI公式YouTubeより引用）

この投稿には、SNSユーザーから「え！ CMまで出るんだ！！！ このCM豪華すぎてやばい！！！」「WS連覇とかより個人の記録に言及するのは珍しいから、今年はCY受賞に向けて並々ならぬ拘りがあると見た」「なんという強欲。そして大谷なら絵空事じゃなく成し遂げそうだから怖い」「大谷の口から サイヤング賞を獲りたいと本格的に聞けてマヂで なんか 力がみなぎってきた」といった声が寄せられている。