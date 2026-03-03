2024年8月にオープンしたハーブとスパイス料理の店『cafe AROMAMA(アロママ)』。

オーナーの市村江里さんは、子供の肌が弱くてハーブを勉強したのがきっかけでどハマり。現在100種類ほどのハーブを育てています。



店のスタッフは全員、ハーブ・薬膳・アロマの資格を取得。調味料はすべて手作りし、スパイスも独自にブレンドしているそうです。





そんなお店のこだわりを存分に味わえるのが「アロママ御膳」。

その時季に摂るべき薬膳食材と、それをおいしくするためのハーブ・スパイスを使った料理が約6種類も楽しめます。2週間に1回内容が変わり、季節を感じられるのもうれしいポイント。



サラダや天ぷら・薬膳スープ・おにぎり・ヨーグルトなど、料理の隅々までハーブやスパイスのパワーが散りばめられ、普段の食事とは一味違った刺激が楽しめます。親子でシェアしながら一緒に食べられるよう、味や香りの優しさにも配慮していますよ。





ほっと一息つきたいときにオススメなのが「白湯鍋」。

スープは、クコの実・シナモン・八角をベースに、ジンジャー・ニンニクなどが入りカラダを芯から温めてくれます。野菜や肉・豆腐。春雨など具だくさんで、ご飯もつくので食べ応えもバッチリ。最後はスープにご飯を入れて、おじやにして食べるのがオススメです。





ご飯メニューのほか、「季節のケーキ」や「ワッフル」「ハーブティー」などカフェメニューも充実。深呼吸したくなるハーブの香り漂う店内で、のんびりリラックス時間を過ごしてみませんか。





◇Cafe AROMAMA

阿賀野市中島町1-4ユーチビル1階

問い合わせ先｜080―2457-0488

営業時間｜10:00～15:00 ※土曜のみ夜営業あり17:00～21:00

定休日｜木・日、ほか不定休