ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の秋山眞緒（23）が3日、公式サイトを通じ、秋ツアーをもってグループを卒業することを発表した。卒業後の活動については後日発表するという。

事務所は「今後の自身の未来を見据える中で、挑戦したいことが明確になり、グループを離れ、一個人として新たな気持ちで歩んでいきたい」との思いから、昨年に本人から申し出があったと伝えた。

秋山もコメントを発表し「突然の発表で驚かせてしまっていたら、ごめんなさい」とファンへの謝罪の気持ちをつづった。「私の心の支えでした」と表現するグループで活動してきた9年を「近くにいてくださる方への感謝だったり、自分が大切にするもののために頑張りたいと思える力、愛するという気持ち、弱くて脆い自分と向き合うこと、一つ一つの瞬間の、小さくて大きな幸せを、たくさん教えてもらいました」と振り返った。

そして「いろいろなことに挑戦して、失敗して、皆に恥じないよう進み続けるために、精いっぱい生きていきたいと思います」と誓い、「卒業する日まで、今までと変わらず、たくさんの愛を伝えていきます」と約束した。