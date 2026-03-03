Image: Shutterstock

Starlinkのライバルになる…。

光ファイバーケーブルの伝送速度に勝るものはありません。

日本のNICTが達成、インターネット速度の世界記録。12万年の音楽を1秒でダウンロード

モバイルで5Gの高速データ通信ができる時代とはなっても、光回線と比較すれば、無線通信には限界がある…。でも、その常識を大きく変える新技術の実用化が進んでいますよ。

光線で高速ネットを実現！

このほどPCMagは、Google（グーグル）の推進プロジェクトから立ち上がったTaaraが、光線を用いる高速無線伝送の新製品となる「Beam」の提供を開始したと報じました。地下にケーブルを埋設し、光ファイバー通信を実現する従来の方法とは異なり、光線を放って空中へデータを伝送。よりフレキシブルに光回線の高速インターネットのサービスエリアを広げていけるとされています。

まるでプロジェクターのようなデザインのBeam。本体重量は17ポンド（約7.7kg）となり、携帯電話基地局のイメージで、屋上などへ設置します。ここから発する光線は10km先まで届き、25Gbpsの通信速度でデータ伝送できるんだとか！

すでに実用化も進む

Taaraの光を用いた高速無線伝送は、すでに前モデルの「Lightbridge」で実用化されています。大型サイズで本体重量が29ポンド（約13.2kg）のLightbridgeは、20Gbpsという通信速度ながら、20km先まで光線によるデータ伝送が可能。北米でT-MobileがLightbridgeを採用し、屋外のイベント会場に設置して、周辺に高速無線通信環境を整備してきました。

光ファイバーケーブルを引っぱってこなくても、光回線並みの通信環境を整えられるTaaraの技術。宇宙から衛星通信で高速インターネット環境が整えられるStarlinkと比較しても、とにかく通信速度が圧倒的に高速なのが特徴的です。唯一の欠点は、悪天候に弱いことにありましたが、新たな「Lightbridge Pro」を設置すれば、全天候型でサービス提供が可能になるみたいです。

最高速の25Gbpsの通信速度を実現するBeamを、より遠距離に通信エリアが広がるLightbridgeと組み合わせ、どんどんネット環境を整備。僻地や田舎など、まだ光回線の整わない地域へ光線で高速通信を届ける取り組みは、次なるインフラのスタンダードともなり得る可能性すら秘めていそうですね。

Source: Taara via PCMag