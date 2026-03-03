「どっちが攻撃でどっちが守備か」

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでオリックスとの「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」を戦った。試合では吉田正尚外野手（レッドソックス）が特大アーチを放つなど球場が熱狂に包まれた一戦。スタンドには“元アイドルのオリ姫”が駆けつけていた。

試合は初回、オリックス打線が先発の菊池雄星投手（レッドソックス）を攻め立てて3得点を挙げた。侍ジャパンは5回1死まで無安打だったが、吉田の一発で反撃。9回は1点差に迫るも、あと一歩のところで敗戦した。見どころ十分の一戦。スタンドで熱視線を送っていたのは、大阪を拠点に活動するアイドルグループ「NMB48」の元メンバーである原かれんさんだ。

6期生として活動を開始し、2024年11月に卒業を発表した原さんは、自身のX（旧ツイッター）で喜びを綴った。「侍ジャパン強化試合 オリックス戦観てきました〜！ すごい選手をたくさん観れて幸せすぎた〜どっちが攻撃でどっちが守備かオリファンとしてはわからんかった」と投稿した。この日は吉田が特大アーチ、オリックスの若月健矢捕手も適時打を放つなど、侍ジャパンでもオリックス勢が大活躍。“オリ姫”を自称する原さんにとってはたまらない1日となった。

投稿を見たファンは「え、勝利の女神来てたんだ〜オリ姫かれんさん」「見に行けて良かったね！」「吉田正尚のホームランが観られて良かった……のかな？」「本当に羨ましい限りです」「かれんさん可愛すぎるよ」などとコメントしていた。（Full-Count編集部）