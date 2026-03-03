か、可愛いッ！！【ガチャ】バッグに付けて目印にしよ♡「新作キャラチャーム」

キャラクターグッズ・キーホルダー・ミニチュアなど、いろいろなアイテムがある【ガチャ】。コンプリートするまで回してしまうという人も多いのでは？ 今回は、見つけたら即GETしたい「新作キャラアイテム」をご紹介。売り切れてしまう前にぜひチェックして。

全種類欲しい！「なめこ栽培キット ぬいぐるみマスコット」

@gnm.aoさんが「入荷情報もらって行ってきた」というのがこちら。約8.5cmと大きめサイズのマスコットにボールチェーンが付いています。バッグに付ければインパクト抜群。おでかけのたびに気分が上がりそうです。なめこ・白なめこ・イチゴなめこなど全5種類がラインナップ。1回\500（税込）で回せるので、見つけたらぜひチャレンジしてみて。

どこに付ける？「パペットスンスン めじるしアクセサリー」

@gnm.aoさんがコンプリートしたというこちら。カニカンとシリコンリングが付いたチャームで、ファスナートップにしたり傘に付けたりといろいろな使い方ができるのが魅力。まとめてジャラ付けするのもかわいくておすすめです。スンスン・ノンノン・ソンソンなど全5種類。1回\300（税込）で回せます。

