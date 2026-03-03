侍ジャパン相手応援団の“粋な横断幕”に感動 「痺れた」「見られて幸せ」古巣から届いた敬意
強化試合
今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は2日、3日と京セラドームで強化試合を実施。2日のオリックス戦では、粋な横断幕が話題になった。
侍ジャパンの強化試合、多くのファンが集った京セラドーム。2日、外野スタンドではオリックスファンが粋な横断幕を広げていた。
「奮励努力 山本由伸」
「前人未踏の頂へ 吉田正尚」
山本由伸（ドジャース）、吉田正尚（レッドソックス）が、オリックスに所属していた当時を思い起こさせる横断幕。侍ジャパンで世界と戦う2人へ、敬意が示されていた。
この光景はX上でも話題に。様々な反応が上がっていた。
「オリファンから2人が京セラに帰ってきてくれた感謝とエールに見えてとても良い」
「由伸と正尚の横断幕と応援歌は痺れましたね本当に」
「由伸と正尚の横断幕が泣ける」
「応援団の粋な計らい」
「いつまでもオリックスファミリー」
「今日は相手やけど由伸と正尚のこの横断幕は出さんわけにはいかんよな」
「またこの横断幕見られてしあわせだ」
侍ジャパンはWBC1次ラウンド初戦が6日の台湾戦で、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと戦う。
