元NMB48の5期生でモデルの上西怜が、4月2日にコスプレ写真集を発売する。2月27日に更新したインスタグラムで先行カットとともにファンに告知した。



レギュラーモデルを務めるファッション誌「S Cawaii!」のコスプレをテーマにした連載「#れーちゃんこれくしょんを書籍化。アニメやコスプレを愛する上西の全編コスプレをテーマにした挑戦的な写真集。これまでにない魅力が収録されている。



発売決定を伝えた上西は「バニー、チャイナ、ギャル、レモネード いろんなコスプレしました♡ ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたら 嬉しいです」と呼びかけ、ファンからは「めちゃめちゃお似合い」「美のレベルがとんでもない」と反響を呼んでいる。



写真集ではドキドキする鋭角の切り込みのバニーガールにチャイナの王道はもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装では膨らみがくっきり。また、ピンク髪にピンクのカーディガンを腰に巻いた街角での制服風ショットは白シャツからウエストがのぞく。



上西は過去にアニメ「うる星やつら」のラム、「Re：ゼロから始める異世界生活」のラムの“王道”コスや「ぼっち・ざ・ろっく！」の後藤ひとり、「五等分の花嫁」の中野四葉など、インスタグラムでも数々の変身を披露し、コスプレ愛を全開にしている。



指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで世界観を再現。衣装を一から作るなど、写真集ではコスプレイヤーとしてのこだわりも最大限に反映している。上西も「大満足の一冊になりました！」とコメント。コスプレメークとウィッグカットのポイントも明かしている。



上西は2001年生まれ。滋賀県出身。「S Cawaii!」レギュラーモデルで、25年4月までNMB48のメンバーとして活動。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。バスケットボールB1リーグに所属する大阪エヴェッサの25―26シーズンの応援アンバサダーも務める。元NMB48で女優の恵は姉。



（よろず～ニュース編集部）