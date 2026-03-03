ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」の秋山眞緒が３日、今秋に開催する全国ツアーをもってグループを卒業することを発表した。

所属事務所は「つばきファクトリーの秋山眞緒ですが、２０２６年の秋ツアーをもちまして、つばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業することとなりました。卒業については、昨年本人から申し出があり、話を進めてまいりました」と報告。「今後の自身の未来を見据える中で、挑戦したいことが明確になり、グループを離れ、一個人として新たな気持ちで歩んでいきたいという本人の思いを受け、今回の結論に至りました」とした。その上で「４月５日には館山で地域活性化コンサートの開催、４月１２日からは春のライブツアーが始まります。これからも全力で活動してまいりますので、引き続き、秋山眞緒ならびにつばきファクトリーの応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

秋山本人のコメントも掲載され「突然の発表で驚かせてしまっていたら、ごめんなさい。私を愛してくださった皆様にこの発表をするのは、すごく心苦しかったのですが、これから先の自分の未来を考えた時に、やってみたいこと、挑戦したいことが明確に出てきて、大好きなグループを離れ、一人の人間として、また新たに頑張ってみようと思い、この決断に至りました」と説明。「この世界に入るまで、アイドルを目指したこともなかった私がハロー！プロジェクトと出会い、最初は右も左も分からないまま、たくさんの方に色々なことを教えてもらい、毎日が新鮮で、学びの日々でした。そんな中で、ハロー！プロジェクトの歴史や深さを知り、グループで活動できている喜びや幸せ、もちろん楽しいことばかりじゃなかったけれど、それでもメンバーや、いつも応援してくださるファンの皆様のおかげで、色々な壁を乗り越えて、今の私が作り上げられたんだなと、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

さらに「つばきファクトリーとして活動してきた９年は、近くにいてくださる方への感謝だったり、自分が大切にするもののために頑張りたいと思える力、愛するという気持ち、弱くて脆い自分と向き合うこと、一つ一つの瞬間の、小さくて大きな幸せを、たくさん教えてもらいました」と回想。「メンバーといると、辛（つら）くて苦しい時間も、いつの間にか一緒に乗り越えられていて、気づけば私にとって、家族のような、かけがえのない、自分よりも大切な存在になっていました。まっすぐ素直で、笑いたい時は思いっきり笑って、泣きたい時は泣いて、悔しい時や悩んでいる時は、すぐ顔に出たり、お腹が空いたら、みんなでたらふくご飯を食べたり。大変なことも全部含めて、こんな幸せであたたかい日々から離れようと思ったことは、今まで一度もなく、つばきファクトリーは私の心の支えでした」と振り返った。

そして、「だからこそ、今いる場所から離れて、新しい挑戦をしてみたい、挑戦しよう！と思った自分は、また新たな一歩を踏み出すタイミング、運命だったんだと感じています」と吐露。「決して簡単な決断じゃなかったけれど、一歩踏み出す勇気をくれたのは、日々色々な刺激をくれるメンバー、そしてファンの皆様のおかげです。色々なことに挑戦して、失敗して、みんなに恥じないよう進み続けるために、精いっぱい生きていきたいと思います。卒業する日まで、今までと変わらず、たくさんの愛を伝えていきますので、皆様、よろしくお願いします」とつづった。