最高ランク「特A」に43銘柄！千葉の「粒すけ」は“倒れない”強さで初選出 2025年おコメの食味ランキング【Nスタ解説】
2月に発表された2025年産のおコメの食味ランキング。全国144銘柄のうち、最高ランクとなる「特A」に43銘柄が選ばれました。
【画像を見る】特Aに初選出のコメ！パッケージには千葉のあのキャラクターが…
「おコメの食味ランキング」特Aに初選出のコメは雨風に強い?
北海道産「ななつぼし」や秋田県・県南産「あきたこまち」など、43銘柄が「特A」に選ばれました。
そのなかで注目したのが、初めて「特A」に選ばれた千葉県の「粒すけ（県南産）」。
パッケージには、県のマスコットキャラクターの「チーバくん」が描かれています。
「粒すけ」は台風などの雨風に強い品種だそうです。
写真を見比べると、左側の「コシヒカリ」は倒れてしまっていますが、右側の「粒すけ」は倒れていません。
「粒すけ」は稲の高さが他の品種より低いため、倒れにくく育てやすい品種だということです。
甘みが強くモチモチ！?「粒すけ」を実食！
山形純菜キャスター:
「粒すけ」という名前の通り、粒が大きいです。噛めば噛むほどじわーっと甘みが広がります。粒は結構柔らかく、モチモチした感じでとても美味しいです。
何が合うか考えてみたところ、甘みが強いので、塩分強めの辛口の「焼き鮭」などが合うのではないかと思います。
井上貴博キャスター:
おかず（の主張）が強くても、それを吸収してくれるくらいの甘みがあるんですね。
山形キャスター:
甘みをよく引き立たせてくれるので、「塩むすび」もいいと思います。