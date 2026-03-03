2月に発表された2025年産のおコメの食味ランキング。全国144銘柄のうち、最高ランクとなる「特A」に43銘柄が選ばれました。

【画像を見る】特Aに初選出のコメ！パッケージには千葉のあのキャラクターが…

「おコメの食味ランキング」特Aに初選出のコメは雨風に強い?

北海道産「ななつぼし」や秋田県・県南産「あきたこまち」など、43銘柄が「特A」に選ばれました。

そのなかで注目したのが、初めて「特A」に選ばれた千葉県の「粒すけ（県南産）」。



パッケージには、県のマスコットキャラクターの「チーバくん」が描かれています。

「粒すけ」は台風などの雨風に強い品種だそうです。

写真を見比べると、左側の「コシヒカリ」は倒れてしまっていますが、右側の「粒すけ」は倒れていません。

「粒すけ」は稲の高さが他の品種より低いため、倒れにくく育てやすい品種だということです。

甘みが強くモチモチ！?「粒すけ」を実食！

山形純菜キャスター:

「粒すけ」という名前の通り、粒が大きいです。噛めば噛むほどじわーっと甘みが広がります。粒は結構柔らかく、モチモチした感じでとても美味しいです。

何が合うか考えてみたところ、甘みが強いので、塩分強めの辛口の「焼き鮭」などが合うのではないかと思います。

井上貴博キャスター:

おかず（の主張）が強くても、それを吸収してくれるくらいの甘みがあるんですね。

山形キャスター:

甘みをよく引き立たせてくれるので、「塩むすび」もいいと思います。