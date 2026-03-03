つばきファクトリー・秋山眞緒が今秋ツアーでグループおよびハロー！プロジェクト卒業
ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・つばきファクトリーの秋山眞緒（23）が、今秋に行われるツアーをもって、つばきファクトリーおよびハロー！プロジェクトを卒業することが、公式サイトで発表された。
【ライブ写真】感動の嵐…卒業でメッセージを読んだつばきファクトリー・八木栞
卒業については、昨年本人から申し出があり、話を進めてきたという。今後の自身の未来を見据える中で、挑戦したいことが明確になり、グループを離れて個人として新たな気持ちで歩んでいきたいという本人の思いを受け、今回の結論に至ったと説明されている。具体的な卒業時期や卒業後の活動については、あらためて発表される。
秋山は、つばきファクトリーとして活動してきた9年間を振り返りながら、「一歩踏み出す勇気をくれたのは、日々色々な刺激をくれるメンバー、そしてファンの皆様のおかげです」とメンバーとファンへの感謝を伝え、「色々なことに挑戦して、失敗して、みんなに恥じないよう進み続けるために、精一杯生きていきたいと思います」決意をつづっている。最後は「卒業する日まで、今までと変わらず、たくさんの愛を伝えていきます」と、ラストまで全力で活動していくことを誓っている。
