11人組アイドルグループ、つばきファクトリーの秋山眞緒（23）が今年の秋ツアーをもってグループとハロー！プロジェクトから卒業することになり3日、所属事務所の公式ホームページで発表された。卒業後の活動は未定。

事務所では「昨年本人から申し出があり、話を進めてまいりました。今後の自身の未来を見据える中で、挑戦したいことが明確になり、グループを離れ、一個人として新たな気持ちで歩んでいきたいという本人の思いを受け、今回の結論に至りました」と経緯を説明している。

秋山はコメントを発表。「突然の発表で驚かせてしまっていたら、ごめんなさい」とした上で「これから先の自分の未来を考えた時に、やってみたいこと、挑戦したいことが明確に出てきて、大好きなグループを離れ、一人の人間として、また新たに頑張ってみようと思い、この決断に至りました」と思いを語った。

9年間のファンの応援とメンバーに感謝を述べ「こんな幸せであたたかい日々から離れようと思ったことは今まで一度もなく、つばきファクトリーは、私の心の支えでした。だからこそ、今いる場所から離れて、新しい挑戦をしてみたい、挑戦しよう！ と思った自分は、また新たな一歩を踏み出すタイミング、運命だったんだと感じています」「みんなに恥じないよう進み続けるために、精いっぱい生きていきたいと思います」としている。

秋山は15年4月にハロプロ研修生に加入。16年につばきファクトリーに加入し、17年2月にメジャーデビューした。

◆秋山眞緒の主なコメント

私、秋山眞緒は2026年の秋ツアーをもって、つばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。突然の発表で驚かせてしまっていたら、ごめんなさい。私を愛してくださった皆さまにこの発表をするのは、すごく心苦しかったのですが、これから先の自分の未来を考えた時に、やってみたいこと、挑戦したいことが明確に出てきて、大好きなグループを離れ、一人の人間として、また新たに頑張ってみようと思い、この決断に至りました。

この世界に入るまで、アイドルを目指したこともなかった私がハロー！プロジェクトと出会い、最初は右も左も分からないまま、たくさんの方にいろいろなことを教えてもらい、毎日が新鮮で、学びの日々でした。メンバーや、いつも応援してくださるファンの皆さまのおかげで、いろいろな壁を乗り越えて、今の私が作り上げられたんだなと、感謝の気持ちでいっぱいです。

大変なことも全部含めて、こんな幸せであたたかい日々から離れようと思ったことは、今まで一度もなく、つばきファクトリーは、私の心の支えでした。だからこそ、今いる場所から離れて、新しい挑戦をしてみたい、挑戦しよう！と思った自分は、また新たな一歩を踏み出すタイミング、運命だったんだと感じています。決して簡単な決断じゃなかったけれど、一歩踏み出す勇気をくれたのは、日々いろいろな刺激をくれるメンバー、そしてファンの皆さまのおかげです。

いろいろなことに挑戦して、失敗して、みんなに恥じないよう進み続けるために、精いっぱい生きていきたいと思います。卒業する日まで、今までと変わらず、たくさんの愛を伝えていきますので、皆さま、よろしくお願いします。みんなが笑っていますよーに…。