元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が３日までに寄生虫「アニサキス」による症状に襲われたことを明かし、話題になっている。

板野は２日にインタグラムのストーリーズを更新。真っ黒な背景に「悲報。またアニサキスになりました…」とつづった。

翌３日には再びストーリーズで「心配のＤＭたくさんありがとうございます ご心配かけました」と感謝。「昨日無事アニサキスを取ってもらい とても元気です」と回復したことを明かした。

板野は２０２２年６月、激しい腹痛に襲われて緊急で病院に行った結果、検査で「アニサキス」だったと報告。ＹｏｕＴｕｂｅで「胃からアニサキスを引っ張るという激イタな行為をしました。マジで涙出た。人生のランキングで上位ぐらいに痛かった普通に」と出産より痛かったと明かし、しばらくはおすしを控えると語っていた。

板野はプロ野球ヤクルトの左腕・高橋奎二投手と２０１９年の春、共通の友人を通じて出会い、同年６月から１年半の交際期間を経て、２１年１月にゴールイン。同年１０月に第１子となる女児を出産したことを発表した。