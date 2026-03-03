◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの新パフォーマンスが初披露された。初回２死から３番・鈴木誠也（カブス）が特大の先制アーチを放ち、ベースを回りながらお茶をたてるようなポーズをした。

この日の試合前の円陣で、“熱男”松田宣浩野手総合コーチに「きたやま〜！！！」と大声で呼ばれ、ベンチ奥からダッシュで北山亘基投手（日本ハム）が登場。「昨日のセレブレーション、ちょっとはやらなかったので、改訂版を考えてきました。新しいポーズはお茶たてポーズ」と説明し、左手で茶わんを持ち、右手をクルクルさせてみせた。お茶を「点（た）てる」が漢字で書くと得点を想起させることから「ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶をたてて、みんなで点数とっていきましょう」と呼びかけた。

深い理由のある新ポーズに、ナインは「おぉ〜」と感心。北山は前日に本塁打を放った吉田正尚（レッドソックス）が生還までポーズを披露しなかったこともあり、心配になったのか「絶対やってください！」と念押しした。それが効いてか、初回に本塁打を放った鈴木誠也がお披露目。近藤や森下の適時打が生まれた際にもお茶たてポーズが披露され、このまま定着の雰囲気が漂ってきた。

パフォーマンスをめぐっては、大谷翔平投手（ドジャース）が北山に考えるよう指令。日本の伝統文化を取り入れ、大谷が飲料メーカー伊藤園の「お〜いお茶」のＣＭに出演していることも考慮し、左手で茶わんを持ち、右手を添えて２回回して飲む「お茶パフォーマンス」を考え出したが、２日のオリックス戦では浸透度がイマイチ。大谷が「やっぱダメ」とバッサリ。鈴木誠也からも「ちょっと不評なんで（笑）」とダメ出しされていた。