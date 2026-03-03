3日（火）は関東の山沿いで雪、平野部では雨が降りました。東京都心は夜も雨が降り続いています。夜7時50分の気温は5.3度、冷たい雨となっています。

4日（水）は関東の天気は回復して晴れますが、北日本では大雪となるところがありそうです。

今後の雨雲、雪雲の予想です。

このあと、関東の山沿いや東北南部では雪の降り方の強まるところがあるでしょう。関東の雨や雪は4日朝まで残りそうです。

そのあとは、関東は天気回復しますが、日中から夜にかけても東北や北海道では雪や雨が降り、風も強く吹くでしょう。

予想降雪量です。

4日夕方までの多いところで、北海道で50センチ、東北で40センチ、今回は日本海側ではなく、太平洋側で大雪となるところがありそうです。

また、風も強まります。暴風雪や高波にも警戒してください。

花粉情報です。天気回復して晴れるところでは花粉が多く飛びそうです。

東京、大阪、高知では非常に多い、名古屋や、広島、福岡、鹿児島では5段階のランクで一番上の極めて多いという予想になっています。

関東から九州にお住まいの方は、花粉対策しっかりとしてお出かけください。