大ケガを乗り越え完全復活へ！ 元ウェストハムFWアントニオがカタール1部への移籍が決定
アル・スィーリーヤ（カタール1部）は2日、ジャマイカ代表FWマイケル・アントニオを獲得したことを発表した。なお、契約期間については明かされていない。
現在35歳のアントニオは、これまでレディングやシェフィールド・ウェンズデイ、ノッティンガム・フォレストなどでプレー。2015年夏に加入したウェストハムでは、クラブ通算公式戦323試合出場で83ゴールを記録し、2022ー2023シーズンのカンファレンスリーグ優勝に貢献した。
そんなアントニオは2024年12月に不運に見舞われる。トレーニングからの帰路で交通事故に遭い、大腿骨を4箇所骨折する重傷を負った。その後、無事退院を果たしていたが、その後ウェストハムでプレーすることなく、昨シーズン限りで契約満了となっていた。
昨年6月にはジャマイカ代表で戦列復帰を果たしたアントニオは、これまで所属先が決まっていなかったものの、カタール1部のアル・スィーリーヤへの移籍が決定。アル・スィーリーヤは16試合が消化したリーグ戦で勝ち点『15』の10位に低迷しており、経験豊富なベテランFWをシーズン途中に迎え入れることになった。
