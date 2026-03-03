「第３４回燦燦会」が３日、都内のホテルで開催され、楽天から移籍した新戦力の則本昂大投手が日本ハムから移籍した松本剛外野手とともに、参加者を前にしたインタビューに登場し、プロ１４年目での初ヒットを誓った。

初めてセ・リーグで迎える開幕への気持ちを問われた則本は「バッティングが心配です。まだ僕、１３年間ヒット打ったことないんで。今年がラストチャンスなんで、１本打ちたいなと思ってます」。セの９人制野球最後の年で、記念すべき１安打を放つことを目標に掲げた。

燦燦会は巨人を応援する財界人の集まり。司会者から「松本さんは大のジャイアンツファンですが、則本さんは？一応この会場にはジャイアンツファンしかいないという状態ですが」と振られると、恐縮しながら「ほんとに言いにくいんですけど阪神ファンです」と猛虎愛を告白した。

「ずっとライバルとして本当に強大なチームのユニホームをまさか着れると思ってなかったんで、そこは本当にうれしいいですね。本当にちゃんとやらないといけないなと、改めてこう、ぐっと気持ちが入りました」と巨人の一員として阪神に立ち向かう心意気も付け加えていた。