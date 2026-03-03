¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼à»¸»¸²ñá¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÈ´¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ°¿Ê¤¢¤ë¤Î¤ß¡×
¡¡µð¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëºâ³¦¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í»Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö»¸»¸²ñ¡×¤ÎÁí²ñ¤¬£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹£²£°£²£¶Ç¯¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¼çË¤¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆàÂç¾æÉ×¤«á¤È¤´¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Â³¤±¤Æ¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿¤Î³°¹ñ¿Í£³Åê¼ê¤ä¡¢£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ËÜ¡¢Â§ËÜ¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÉ¬¤ºÃ¯¤«¤¬³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµð¿Í¤Ï£¹£°Ç¯¤¢¤Þ¤êÀï¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¡¢Á°¿Ê¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê³Ð¸ç¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£µ¨¤ÎµåÃÄ¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ°¿Ê¡×¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£