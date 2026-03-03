上質な心地よさを叶える。ラグジュアリーな猫さま専用ホテルが誕生

旅行や出張の際、愛猫のお世話を頼む選択肢として注目を集めているのが、近頃増えている猫ホテル。従来のペットホテルは犬も預かるため、猫は少し肩身の狭い思いをしていた。でも、昨年誕生した「SHIPPONA」は猫専用というだけではなく、上質なサービスと寛ぎ感が話題に。

お部屋は完全個室制で、一番小さいスタンダードルームでも2畳の広さ。各部屋にカメラを設置し、飼い主は愛猫の様子をチェックすることができる。また、滞在中のお世話はキャットケアアドバイザーなどの資格を持つスタッフが、猫の様子に合わせて適宜行い、経口投薬やオプションでシャンプーなどのケアも受けられる。さらに、健康に不安が生じた際には、提携病院での診察を受けることも可能。自宅で猫だけで留守番させるよりも安心かも！

SHIPPONA

Information

東京都港区赤坂5-1-30 進藤ビル2〜3F TEL. 070-8780-5656 10:00〜18:00（受付17:00） 無休 ホテル1泊1匹・スタンダードルーム \8,800〜。https://shippona.pet

