俳優のMEGUMIさんは3月3日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MEGUMIさん公式Instagramより）

写真拡大

俳優のMEGUMIさんは3月3日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つショットを公開しました。

【写真】MEGUMIの圧巻スタイル

「メガネ、とてもお似合い」

MEGUMIさんは「皆言ってるけど、今年の体感スピード早すぎません？振り落とされないように確実に走っていこーっと」とつづり、7枚の写真を投稿。さまざまなオフショットを公開しました。1枚目ではボディラインが強調される服を身に着けており、圧巻のスタイルが際立っています。とても美しいです。

コメントでは「MEGUMIさん素敵過ぎるやろ…」「もーMEGUちゃんかっこよい」「可愛い過ぎるよぉ〜」「なんか色っぽいな」「スタイル良すぎ」「美しすぎる」「メガネ、とてもお似合い」「どっからどう見ても20代やないですか！？マジ写真集出して欲しいです」と、絶賛の声が寄せられました。

肩出しドレス姿も！

2月9日には、肩が露出したドレス姿を披露していたMEGUMIさん。こちらも色っぽく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)