「どっからどう見ても20代」MEGUMI、ボディライン際立つ圧巻スタイル公開「なんか色っぽいな」「美しすぎる」
俳優のMEGUMIさんは3月3日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つショットを公開しました。
【写真】MEGUMIの圧巻スタイル
コメントでは「MEGUMIさん素敵過ぎるやろ…」「もーMEGUちゃんかっこよい」「可愛い過ぎるよぉ〜」「なんか色っぽいな」「スタイル良すぎ」「美しすぎる」「メガネ、とてもお似合い」「どっからどう見ても20代やないですか！？マジ写真集出して欲しいです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「メガネ、とてもお似合い」MEGUMIさんは「皆言ってるけど、今年の体感スピード早すぎません？振り落とされないように確実に走っていこーっと」とつづり、7枚の写真を投稿。さまざまなオフショットを公開しました。1枚目ではボディラインが強調される服を身に着けており、圧巻のスタイルが際立っています。とても美しいです。
肩出しドレス姿も！2月9日には、肩が露出したドレス姿を披露していたMEGUMIさん。こちらも色っぽく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
