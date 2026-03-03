ことし5月末に本州で初となるトキの放鳥が石川県の能登地域で予定されています。佐渡市では3月3日、放鳥に向けてトキ20羽が野生の環境に慣れるための訓練を始めました。



佐渡トキ保護センターの野生復帰ステーション。順化訓練を受けるのは5月末に石川県羽咋市で放鳥される予定の1歳から13歳のトキ20羽です。



個体を識別するための足環やGPSなどを装着し、遠くからでも識別できるよう羽に着色が施されました。その後、順化ケージに放鳥されたトキたち。自然の中でも自立できるよう3か月かけて自分でエサを獲る能力などを高めていきます。





〈佐渡自然保護官事務所 北橋隆史 首席自然保護官〉「本州でちゃんと生きていけるだけの技術をちゃんと身に着けてもらえるようにしっかりと訓練を行っていきたい」トキの放鳥はこれまで32回佐渡市で行われてきましたが、本州では初めてです。トキの生息域を佐渡市以外にも広げ、野生での生息数を増やす狙いがあります。訓練を始めたトキの中には去年いしかわ動物園で生まれた3羽も含まれていて、石川県では能登半島地震や豪雨災害からの復興のシンボルになることを期待する声も上がっています。〈いしかわ動物園 獣医師 堂前弘志さん〉「佐渡にきて飛んでいるトキを見るがやはり本当にきれいですよね。ああいう風景を能登の人や石川の人みなさんにもみてもらいたい」本州でのトキの放鳥は5月の石川県のほか、来年6月上旬に島根県出雲市でも予定されています。