300人が選ぶ「好き＆よく使うお天気アプリ」ランキング！ 2位「ウェザーニュース」、1位は？【専門家の解説も】
毎日の服装選びや洗濯、お出かけの予定立てに欠かせないお天気アプリ。近年はゲリラ豪雨や気圧の変化による体調管理など、アプリに求める役割も多様化しています。多くのサービスがあるなか、最も信頼され愛用されているのはどれなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うお天気アプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
回答者にウェザーニュースを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「雨雲レーダーや地震速報など、リアルタイム性がとても高いから」（50代男性／広島県）「1時間ごとの天気が3日分くらい見れるので、細かく知りたい時は見ています」（30代女性／京都府）「予報が当たりやすいと噂をよく聞くため」（30代男性／千葉県）「雨雲の動きが分単位で予測され、的中率が群を抜いて高いので外出時に欠かせません」（60代男性／埼玉県）
回答者にYahoo!天気を選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「雨雲レーダーが見やすく、1時間ごとの天気変化が分かりやすいので通勤時に役立っています」（40代男性／北海道）「その日の気温に合わせた服装を伝えてくれるから」（30代女性／東京都）「Yahoo!でニュースを見るついでに、天気予報を確認しています」（40代女性／岩手県）「雨が降りそうなら通知が来るので」（40代女性／滋賀県）
ばんか：Yahoo!天気は、天気予報としての正確さに加え、日常使いのしやすさが特徴的なアプリ。筆者も愛用しています。画面構成がシンプルで直感的なため、必要な情報にすぐアクセスできる点が支持を集めている理由ではないでしょうか。
特に「いまの雨の状態」や「花粉を感じるか」といった、数値だけでは判断しづらい情報を、ユーザーのリアルな声として確認できるのが大きなポイント。感覚的に天気を把握したい人に向いています。さらに、周辺エリアのニュースを“ついでに”チェックできるなど、Yahoo!ならではの情報連携も便利ですね。
全ての機能を無料で利用でき、有料プランへの誘導がほとんどない点も快適。天気予報を生活の一部として気軽に使いたい人におすすめのアプリです。
ウェザーニュースは、気象情報の量とリアルタイム性に強みを持つ天気予報アプリです。雨雲レーダーや地震・台風などの防災情報が充実しており、細かい変化を把握したい人には心強い存在でしょう。
一方で、情報量が多い分、画面がややごちゃついて見えると感じるかもしれません。有料のProコースへの導線がアプリ内にある点も、人によっては気になるポイントです。ただし、分単位の予測や詳細な気象データを重視するユーザーにとっては大きな魅力。
天気を「ざっくり確認」するより、「しっかり分析したい」人に向いたアプリだと言えます。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： お天気アプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
