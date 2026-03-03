【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 会社や学校の事務にまつわる言葉がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、会社や役所、学校などで必ずと言っていいほど耳にする、実務的な言葉が隠れています。
そ□□ぶ
こ□□いん
きょ□□か
ぎょ□□
ヒント：備品の管理や福利厚生など、会社全体の事務を担う部署といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うむ」を入れると、次のようになります。
そうむぶ（総務部）
こうむいん（公務員）
きょうむか（教務課）
ぎょうむ（業務）
漢字で見ると「務」や「務」など、どれも「務める」という字が共通しており、ひらがなでも「うむ」という同じ音が屋台骨となって言葉を支えていることが分かります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
