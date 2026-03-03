プジョー・スポールが本気で仕立てた“ホットハッチ”

軽快な走りと手の届きやすい価格から、スズキ「スイフトスポーツ」は長らく国産ホットハッチの絶対的なベンチマークとして君臨してきましたが、2025年11月に惜しまれつつ生産終了を迎えました。

しかし、その最終型などの高年式中古車を狙うのと同じ予算感で、さらに過激な欧州のホットハッチが中古車市場に潜んでいるのをご存知でしょうか。それが「208 GTi by PEUGEOT SPORT」です。

【画像】超カッコイイ！ これが格安の「“ちいさな”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚）

2012年に登場した初代プジョー「208」は、扱いやすいBセグメントのコンパクトモデルとして人気を博した3／5ドアハッチバックです。

そのラインナップの頂点として、プジョーのモータースポーツ部門である「PEUGEOT SPORT（プジョー・スポール）」が自ら設計とチューニングを手掛け、2015年10月に日本仕様が発売された究極のホットハッチモデルがこの特別な一台です。

ボディサイズは全長3975mm×全幅1740mm×全高1460mm。これは全長3890mm×全幅1735mmのスイフトスポーツ（ZC33S型）とほぼ同等の、日本の狭い道路でも全く持て余さないコンパクトなサイズ感です。

しかし、1200kgと軽量なボディの中身は、まさに公道レーサーと呼ぶにふさわしいスペックを秘めています。

パワートレインには、最高出力208ps／6000rpm・最大トルク300Nm／3000rpmを発揮する1.6リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載。

これは140馬力のスイフトスポーツを大きく引き離し、トヨタ「GR86」などの2リッター級スポーツカーにも引けを取らない強烈なパワーです。

トランスミッションは6速MTのみで、駆動方式はFF（前輪駆動）を採用。

さらに、日本仕様でありながら左ハンドルのみという非常に硬派な設定となっています。このハイパワーを確実に路面へ伝えるため、前輪にはトルセンLSD（リミテッド・スリップ・デフ）を標準装備します。

これにより、コーナーでアクセルを踏み込んでもグイグイとイン側にノーズを向けて加速していく圧倒的な旋回性能を実現しています。

足回りもプジョー・スポールによる専用チューニングが施されています。標準モデルの「208 GTi」に対しサスペンションは10mmローダウンされ、トレッドもフロント22mm、リア16mm拡大。

マットブラックに塗られた18インチ専用アルミホイールの奥には、「PEUGEOT SPORT」のロゴが入ったレッドカラーのブレンボ製4ピストンキャリパーと、323mmの大径フロントブレーキディスクが装備され、強靭なストッピングパワーを誇ります。

エクステリアでは、フロント側をブラック、リア側をレッドに斜めに塗り分けた斬新なツートンカラー「クープ・フランシュ（Coupe Franche）」も設定され、その本気度を主張しています。

インテリアにもプジョー・スポールが開発したアルカンターラ張りの専用バケットシートが奢られ、乗り込んだ瞬間からドライバーの闘争心を掻き立てます。

当時の新車価格（消費税込）は368万6600円でした。現在、生産終了に伴いスイフトスポーツの最終型・高年式モデルの中古車相場は、おおむね200万円から250万円程度で推移しています。

一方、208 GTi by PEUGEOT SPORTは熱狂的なファンが多く手放すオーナーが少ないため、現在の中古車市場では見つけたら奇跡というレベルの希少車となっています。

しかし、過去の相場や稀に市場へ出てくる個体の価格を見ると、こちらもおおむね100万円台後半から250万円程度に収まることが多く、まさにスイフトスポーツの最終型を検討する予算で十分に狙うことが可能です。

トルセンLSDやブレンボ製ブレーキを標準装備した208馬力の左ハンドル×6速MTという超硬派な欧州直系スポーツが視野に入るのは、中古車ならではの夢のある選択肢です。

タマ数はごくわずかですが、あえて今、この過激なフレンチ・ホットハッチを根気よく探してみるのも面白いかもしれません。