右手をクルクル回し…お茶点てポーズを披露

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を戦う。試合前には円陣を行い、2日連続で北山亘基投手（日本ハム）が担当した。侍ジャパン公式Xにはその様子が公開され、真相が明らかになった。

前日の円陣も北山が担当。大谷翔平投手（ドジャース）から「明日、お前セレブレーション決めて発表しろ」と“無茶振り”で新パフォーマンス「お茶飲みポーズ」を披露していた。しかし、試合では吉田正尚外野手（レッドソックス）がド忘れするなど浸透せず。大谷から「もう1回考えてこい」とダメ出しを受け、鈴木誠也外野手（カブス）も「変えるでしょうね。ちょっと不評だったので」と厳しい指摘を受けていた。

この日、北山は「昨日のセレブレーションちょっと広がりなく、流行らなかったので改訂版考えてきました」と発言。新しいポーズは「お茶点てポーズ」と命名した。

続けて「漢字で書けば、点てるは点数の点なので。ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶を点てて、点数を取っていきましょう」と宣言。「絶対やってくださいね」というと、大谷も「アハハハ」と笑っていた。

この日、早速初回に鈴木が本塁打。お茶点てポーズを披露していた。（Full-Count編集部）