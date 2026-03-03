「ドラミちゃん箸置き」（税込 1650円）

写真拡大

　ドラえもんとドラミちゃんのアパレルや雑貨アイテムが、3月5日（木）から、全国の「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」と「studio CLIP（スタディオクリップ）」店舗および公式ウェブストア「and ST（アンドエスティ）」などで発売される。

【写真】表情豊かなドラえもんとドラミちゃんがいっぱい！　ラインナップ一覧

■毎日が楽しくなるアイテムがズラリ

　今回登場するのは、ドラえもんを線画と優しいカラーリングでデザインした、家族で楽しめる「GLOBAL WORK」のアパレルアイテム計8型と、ドラミちゃんをデザインした「studio CLIP」の生活雑貨や服飾雑貨計53型から成る計61型のアイテム。

　「GLOBAL WORK」には、ユニセックスの「パーカー」「長袖Tシャツ」「半袖Tシャツ」「ルームウェア」と、キッズサイズの「パーカー」「ショーツ」「半袖Tシャツ」「ルームウェア」が登場。「ルームウェア」は、キッズサイズと連動したデザインで、家族そろってのリンクコーデが可能だ。

　一方「studio CLIP」は、「陶器アクセサリートレー」や「どこでもドアフラワーベース」「ドラミちゃん箸置き」など日常に寄り添うようなアイテムを続々とラインナップ。

　面白い仕掛けがあるアイテムもあり、ドラミちゃんのチューリップ型タイムマシンをディフューザーは、中のガラスボトルを回転させるとドラミちゃんの表情が変わるユニークな仕様だ。

　本シリーズは、3月5日（木）の9時00分から、特設サイト公開＆商品発売スタート。公式ウェブストア「and ST（アンドエスティ）」、各ブランド店舗、and STストア一部店舗、ZOZOTOWNで取り扱う。店舗によって取扱商品が異なる場合があるので注意。