3月3日は「桃の節句」ひな祭りの日です。

【動画】おひな様がコミカルな表情に？ 幼稚園で「ひな祭り福笑い」キンメダイも堪能 =静岡・東伊豆町

東伊豆町の幼稚園では「ひなまつり会」が開かれ、園児たちが福笑いをして楽しみました。

東伊豆町奈良本の「ひがしいず幼稚園」に登場したのは、顔のパーツがなく、泣いているお内裏様とおひな様です。おごそかなイメージがあるひな祭り会ですが、園児たちが笑って過ごせるようにと、初めて福笑いを行いました。

目隠しをされた園児たちは声援を受けながら、目や鼻、口などを貼り付け、出来上がったコミカルな表情を楽しんでいました。

＜園児＞

Q. 何を貼った?

「目だけ。（うまく貼れた?）いや、（頭を指す）」

＜園児＞

Q. 何を貼った?

「目とか、口とか。（出来上がりは?）変だった。面白かった」

＜ひがしいず幼稚園 小林優子教頭＞

「子供たちがずっと楽しんでくれていて、最後まで笑っていて、やって良かったなと思います」

福笑いの後、園児たちは、地元名産の高級魚、キンメダイのおぼろがのったちらし寿司を味わいました。