ひな祭りにちなんだ「ゴマフアザラシ」のパフォーマンス

桃の節句に合わせ、沼津市の水族館ではひな祭りにちなんだゴマフアザラシのパフォーマンスが披露され、会場に歓声が響きました。

【写真を見る】「“みとしー”にまた来たいと思ってもらえるように」アザラシの「ガブ」が大変身！伊豆・三津シーパラダイスでひな祭り限定パフォーマンス＝静岡・沼津市

沼津市内の水族館「伊豆・三津シーパラダイス」のステージに現れたのは、オスのゴマフアザラシ「ガブ」。

3月3日はひな祭りということで、いつもとは一味違う技にチャレンジしました。

飼育員の合図に合わせてパネルの穴から顔を出すと、今度はおだいりさまになりました。

＜来園した園児＞

「おもしろくてびっくりしました」

＜来園者＞

「すごくかわいくて、あれを見てきょうがひな祭りだなって思い出しました」

「また来たい」と思えるショーを

担当した飼育員も、ガブの頑張りと今後の展望について笑顔で語ります。

＜飼育・ショー担当 加納弓郁さん＞

「かわいいガブもかっこいいガブも全部見れるので、“みとしー”にまた来たいとか、ガブくんが見たいと思ってくれればいいなと思います」

伊豆・三津シーパラダイスでは、今後も季節に合わせたショーを企画していきたいとしています。