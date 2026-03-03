「“みとしー”にまた来たいと思ってもらえるように」アザラシの「ガブ」が大変身！伊豆・三津シーパラダイスでひな祭り限定パフォーマンス＝静岡・沼津市
ひな祭りにちなんだ「ゴマフアザラシ」のパフォーマンス
桃の節句に合わせ、沼津市の水族館ではひな祭りにちなんだゴマフアザラシのパフォーマンスが披露され、会場に歓声が響きました。
【写真を見る】「“みとしー”にまた来たいと思ってもらえるように」アザラシの「ガブ」が大変身！伊豆・三津シーパラダイスでひな祭り限定パフォーマンス＝静岡・沼津市
沼津市内の水族館「伊豆・三津シーパラダイス」のステージに現れたのは、オスのゴマフアザラシ「ガブ」。
3月3日はひな祭りということで、いつもとは一味違う技にチャレンジしました。
飼育員の合図に合わせてパネルの穴から顔を出すと、今度はおだいりさまになりました。
＜来園した園児＞「おもしろくてびっくりしました」
＜来園者＞「すごくかわいくて、あれを見てきょうがひな祭りだなって思い出しました」 「また来たい」と思えるショーを
担当した飼育員も、ガブの頑張りと今後の展望について笑顔で語ります。
＜飼育・ショー担当 加納弓郁さん＞「かわいいガブもかっこいいガブも全部見れるので、“みとしー”にまた来たいとか、ガブくんが見たいと思ってくれればいいなと思います」
伊豆・三津シーパラダイスでは、今後も季節に合わせたショーを企画していきたいとしています。