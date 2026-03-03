3月2日の暖かさから一転、富士山麓は銀世界に

低気圧の影響を受け、静岡県内の山沿いでは3日、雪が積もりました。

県東部の山地では4日明け方にかけて大雪になるところがある見込みで、引き続き、路面の凍結などに注意が必要です。

＜杉村直美記者＞

「裾野市の南富士エバーグリーンラインです。きのうの暖かさから一転して、こちらは雪景色となっています」

富士山南麓を走る、裾野市の南富士エバーグリーンラインでは、午前8時ごろから雪が降り積もり、一面銀世界となりました。周辺のスキー場「イエティ」によると、約20センチの積雪があったということです。

24時間降雪量 東部の山地では多いところで10センチの予想

4日夕方6時までに予想される24時間降雪量は、東部の山地の多いところで10センチとなっています。

この雪の影響で、東富士五湖道路の河口湖インターから須走（すばしり）インターの間の上下線が、午後4時から通行止めとなっており、再開のめどは立っていません。

＜三島乾児カメラマン＞

「午前8時の浜松駅前です。風が非常に強く、雨が横から打ち付けます」

一方、平野部では冷たい雨が降り、日中の最高気温は静岡で13.1℃、浜松と三島で12.7℃を記録。多くの地点で2日より6℃ほど低くなりました。

県内の雨や雪は4日の明け方まで続く見込みです。山間部では路面の凍結などに厳重な注意が必要です。