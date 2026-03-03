和田アキ子、夫が飾り付けた“ひな飾り”の前でピース「かわいいいー」「優しい旦那さん」
歌手の和田アキ子（75）が3日、自身のインスタグラムを更新。夫の飯塚浩司さんが飾り付けてくれたというひな飾りを披露した。
【写真】「優しい旦那さん」自宅の“ひな飾り”の前で笑顔でピースする和田アキ子
和田は「ハッピーひな祭りDay 毎年、旦那が玄関に飾ってくれるんです 明日、閉まっちゃうのがとっても悲しい 1年中置いておきたいです」（原文ママ）とつづり、人気キャラクター「スヌーピー」をモチーフにしているとみられるかわいらしいひな飾りの前でピースをする写真をアップした。
この投稿にファンからは「かわいいいー」「旦那さん アッコさん想いなんですね」「優しい旦那さん」「元気パワーもらいました 素敵です」などのコメントが寄せられている。
