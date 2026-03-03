シンガー・ソングライターのｍｉｗａ（３５）が３月３日でデビューから１６年を迎えた。

インスタグラムで「本日３月３日でデビュー１６周年を迎えました」と始めて、「２０１０年にデビューしてから、いろんな景色を見てきました。笑ったこと、泣いたこと、感動したこと、悔しかったこと、嬉しかったこと、みんなとの思い出はどれも宝物です」と振り返り、「みんなが私の曲を聴いて"あの頃を思い出す"って言ってくれるように、私も歌を歌うと、思い浮かぶ情景や、よみがえる記憶があって、どの瞬間もきっと私の音楽のなかに生き続けているんだなぁと思います」と心境をつづった。

続けて「バンドメンバーやスタッフのみなさん、そしていつも応援してくれるみんな…歌を通して出会ったかけがえのない人たちがいて、みんながいてくれるから、歌い続けてきて本当によかったなって心から思います」と感謝し、「これからも、みんなと一緒にいろんな景色を見ていきたいな。歌を届けていきたいな」と宣言した。

最後に「１７年目もどうぞよろしくね」と締め、「１６周年ありがとう」と書かれた写真をアップした。

この投稿には「歌い続けてくれて本当にありがとう！」「出会えて良かった」「ずっと大好き」「もう１６年か〜」「かわい〜い！」「私のヒカリです」「本当に素敵」「同じ景色を見ていたい」「ファン歴１６年です」などの声が寄せられている。