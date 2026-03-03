かごしま水族館のメスのイルカ「レイ」が、繁殖を目的に福岡へ引っ越すことになりました。

たくさんの人でにぎわう、かごしま水族館のイルカショー。現在、9頭のイルカがいます。

なかでも観客を沸かせていたハンドウイルカの「レイ」が、福岡に引っ越しすることになりました。

2019年にかごしま水族館で生まれたレイはメスの6歳。元号が令和に変わって初めて生まれたイルカということで、「レイ」と名付けられました。

（いおワールドかごしま水族館・大瀬智尋さん）「背びれが一番特徴があり、後ろがカクカクしている。物おじしない性格、好奇心も旺盛」

日本動物園水族館協会は、2015年から「追い込み漁」で捕獲されたイルカの購入を禁止しています。

かごしま水族館では、開館した1997年から繁殖のため、ほかの水族館と動物を貸し借りする制度・ブリーディングローンを続けていて、今回レイは福岡の「マリンワールド海の中道」に行くことになりました。2022年のイブに続いて2例目です。

（おじいちゃんと孫）「（Qレイが福岡に行くが？）え？ほんと、生まれたときに来て、さみしい」

（福岡から親子）「私たちはうれしい」「近いので行けるから会いに行きます、レイちゃん」

（いおワールドかごしま水族館・大瀬智尋さん）「生まれるときも立ちあったので、さみしいが、子どもを産んでくれると信じている。向こうでも人気者になってほしい」

かごしま水族館で「レイ」に会えるのは今月8日までで、今月17日に福岡へ出発します。

・