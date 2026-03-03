アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。懸念されるのが原油価格の上昇です。鹿児島県内のガソリンスタンドには、さっそく長い列ができていました。

イラン革命防衛隊は2日、石油輸送の要衝・ホルムズ海峡を封鎖し「通過を試みる船舶はすべて焼き払う。一滴の石油も流出させない」と警告しました。日本は原油の9割以上を輸入に頼っていて、そのほとんどがホルムズ海峡を通過します。

（記者）「こちらのガソリンスタンドでは、給油に来た10台以上の車が長い列を作っている」

「ガソリン価格が上がりそうなニュースをけさ見た。家計に響く、乗らないわけにはいかないので」

「半分近く入っているが、また高くなるのではないかと心配」

「いくらまで上がるのか。仕事で入れるからしょうがない、戦争だけは良くない」

円安や中東情勢の緊迫化などから原油価格が上がっていて、こちらの店のきょう3日の価格はレギュラー1リットル147円。2週間前と比較すると、6円の値上げとなっています。店は「今後の価格は見通せない」と話します。

（エコスタンド田上広木トンネル店 西善一店長）「過去は10円アップもあった、そこまではないにしろ、上っていくと思う。頑張って価格を抑えて販売したい」

仕事や生活に欠かせないガソリン。暮らしを圧迫しかねない状況に不安が増しています。

・