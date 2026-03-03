先月発表された鹿児島県の新年度当初予算案。大きな柱のひとつとして今年も「稼ぐ力」が掲げられました。

しかし外国人観光客の誘致策などを巡って賛否が渦巻いています。背景を取材しました。

（塩田知事）「人口減少社会の中で、地域の活力を維持発展させていく」

先月発表された県の新年度当初予算案。物価や人件費の高騰に加え「稼ぐ力」の向上などを柱に、総額9207億円あまりと、今年度を8%上回るプラス編成となりました。

中でも関心を集めているのが、観光の「稼ぐ力」のひとつ、九州新幹線を活用する訪日外国人観光客の誘致策です。

外国人観光客に、博多～鹿児島中央間の新幹線の片道運賃を全額助成する事業などに2億7,800万円が計上され、塩田知事は「およそ17億円の経済効果がある」として理解を求めていますが、県民に波紋が広がっています。

（記者）「訪日外国人観光客への新幹線代補助。まちの人はどう感じているのでしょうか」

（鹿児島市 70代）「あまり賛成はできない。もっと鹿児島の中の人を取り込む何かを、活性化する方法を考えた方がいい」

（鹿児島市 50代）「経済が潤うならいい。ただ外国人だけというところが引っかかる」

（鹿児島市 30代）「自分たちの生活にどう影響するかと考えたらそうでもない感じがする」

「外国人優遇」「不公平」などの意見が飛び交う中、この問題は県議会でも取り上げられました。

（県観光・文化スポーツ部 桑代毅彦部長）「本県観光関連産業の稼ぐ力の向上のためには、インバウンドの誘致に取り組むことが重要」

県はこの施策の対象について、直行便がある韓国、台湾、中国、香港と、有望と位置付けるアメリカ、シンガポール、タイ、ベトナムなどからの客で、「県内に1泊することが条件」と説明しています。

おととしの県観光統計によると、県内で宿泊した旅行者が使った金額は、日本人がおよそ3万円だったのに対し、訪日外国人は8万5000円あまりと、およそ3倍です。

さらに先週観光庁が発表した「宿泊旅行統計調査」によると、外国人の延べ宿泊者数は、全国ではコロナ禍前の2019年に比べておよそ1.5倍ですが、鹿児島県は83%ほどと、回復が遅れています。隣の熊本県と比べても差は歴然です。

温泉地・指宿を代表する旅館のひとつ、指宿白水館です。

（指宿白水館 下竹原利彦社長）「県が思い切ったことをするなと攻めの政策だと感じた。まず鹿児島を知ってもらうきっかけにはなると思う」

指宿白水館ではコロナ禍前、宿泊者全体の12%ほどを外国人が占めていましたが、現在は韓国や台湾を中心に8%ほどと、やはり回復できていません。

下竹原社長は、県の取り組みに理解と期待を示す一方、鹿児島市以外への効果がどれくらいあるのかを懸念しています。

（指宿白水館 下竹原利彦社長）「（鹿児島中央駅から）先にいかにたくさん使ってもらえるかが、私たちと県にとって必要。指宿枕崎線をもっと使ってもらえるように取り組みたい」

経済の専門家は・・・

（九州経済研究所 経済調査部 福留一郎部長）「これだけ物価高も続いている。まずは県民が優先じゃないかという声が出てくるのも当然の反応。ただ冷静に考えると、税金を約2億7,000万円使って、観光業だけじゃなく取引している企業などに広く波及効果が生まれるので、17億円プラス波及効果と考えると決して小さくない」

ただ、税金がどう使われて、どのような効果があるのか、県民に理解してもらうことが必要と話します。

（九州経済研究所 経済調査部 福留一郎部長）「経済政策はある意味先行投資的なところもある。自分たちの税金の使い道が見えない、見えにくいというところが（批判の）一番の根底にある。そこをクリアにして理解してもらえれば、少し見方が変わる可能性がある」

外国人観光客への助成が、県民の利益にどうつながるのか、わかりやすい丁寧な説明が求められます。

一方、去年の荒茶生産量が2年連続の日本一になった鹿児島県。世界的な抹茶ブームを背景に、欧米などへの輸出が大きく伸びています。

そして海外から求められるのは有機栽培茶。県内でも栽培面積が徐々に増えています。

県は有機栽培茶のさらなる生産拡大を図ろうと、除草作業の省力化につながる農業機械整備の支援策として、2,200万円を盛り込みました。

市町村別の茶の生産量日本一の南九州市。およそ22ヘクタールで茶を生産する後山製茶は、4年前から一部の畑で有機栽培に取り組んでいます。

（後山製茶 瀬川章吾社長）「こういう草が下から伸びてくる。こういう作業が春からどんどん増えてくる」

高値が期待される有機栽培ですが、化学的な除草剤が使えないため、農家は草取りに追われます。

（後山製茶 瀬川章吾社長）「やっぱり人手が少ない。草取りをする人を見つけるにも見つけられない状況」

有機栽培への切り替えを手助けしようと今回県は、乗用の茶園管理機に取り付ける草刈り機を整備したい農家に、導入費の2分の1以内を補助します。

（後山製茶 瀬川章吾社長）「『稼ぐ力』がついてくることが生産者として考え方もプラスになっていく。やりたかった人が、『じゃあやろう』という気持ちになるような取り組みでいいんじゃないか」

国内外からさらに注目される「稼ぐ農業」を実現できるか、注目されます。

県議会定例会は今月27日まで行われ、予算に関する審議などが続けられます。

