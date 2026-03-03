松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第９話が２日に放送された。

朝比聖子（松下奈緒）と葛原紗春（桜井ユキ）がお互いの秘密を察知して、縁を切ることに。しかし聖子は、紗春の娘希美（磯村アメリ）の体に傷があることを発見。虐待の疑いで児童相談所に通報した。

第７話、紗春が夫の幸雄（今里真）を橋の上から突き落とした２年前のクリスマスイブの場面。直前、繁華街に外出していた幸雄が自宅に電話してきた時、家は誰かが暴れたように荒れ、紗春が作っていたクリスマスの料理もめちゃくちゃに散乱し、ソファーで紗春がうつむいていた。

紗春が、応援しているバスケットボールチームが負けると性格が変わる「満月のオオカミ男」の話をしている描写もあったが…状況から、娘を虐待していたのは父親のほうで、それが紗春が橋から突き落とした理由との見方が浮上している。

娘希美は幸雄の連れ子で、紗春とは血縁関係がないため疑惑を深めているが、今後、誤解であることを知った聖子と紗春が結託し、第１話冒頭の「第２の男」が橋から突き落とされる場面につながるとの見方も浮上している。