【40代・50代】ユニクロ被りを回避！名品「スムースコットンセーター」を格上げするサイズ選びのコツと小物テク
高品質で手に取りやすい価格帯が魅力のユニクロ。40代・50代のデイリーコーデに欠かせない存在ですが、「街で同じニットを着ている人を見かけて気まずい…」という経験はありませんか？名品「スムースコットンセーター」も、着る人が多いからこそ差がつきにくいアイテム。そこで鍵になるのが“サイズ選び”と“小物使い”。ほんの少しの工夫で、印象はぐっと洗練されます。
あえて１〜２サイズアップで“余裕シルエット”を作る
普段ジャストサイズを選びがちな人ほど、思いきって１〜２サイズ上を試してみてください。サイズアップすることで、肩の落ち感や袖の立体感が生まれ、こなれた印象に変わります。
体のラインを拾いにくくなるため、体型カバーにもつながるのが大人世代にはうれしいポイント。ただし、そのまま着ると部屋着感が出やすいので、次のひと手間が重要です。
白インナーの“チラ見せ”で地味見えを回避
ニット×デニムの王道スタイルは、気を抜くと生活感が出やすい組み合わせ。そこで効果的なのが、首元や裾から白をのぞかせるレイヤードです。
白が入ることでメリハリが生まれ、顔まわりも明るく見えます。足元はスニーカーよりもローファーやパンプスを選ぶと、きれいめなバランスに整います。
重ため配色は“光小物”で重心アップ
黒やダークブラウンなど落ち着いた色合わせは、大人の魅力を引き出す一方で、重心が下がりやすいのも事実。そこで取り入れたいのがパールやゴールドのアクセサリーです。
首元に光を足すことで視線が上に集まり、全体がすっきり見えます。トップスを軽くフロントインし、袖を少しまくるだけでも抜け感が生まれます。
ロングアクセと柄小物で“被らない印象”を作る
シンプルなニットこそ、小物で個性を出すのが正解。ロングネックレスで縦ラインを強調したり、腰まわりにスカーフを巻いて視線を分散させたりすることで、同じアイテムでもまったく違う表情になります。小物が主役になることで、ニットがぐっと洗練された印象に変わります。
ユニクロ被りを避ける方法は、アイテムを変えることではなく“着こなしを変える”こと。サイズに余裕を持たせ、白や光を足す。それだけで印象は見違えます。今春こそ、名品ニットを自分らしくアップデートしてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
