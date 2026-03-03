いつも都合の良い存在になってしまう人、大切にされる恋が続く人。その差って何？
付き合っているのに、どこか軽く扱われている気がする。連絡は気まぐれ、予定は後回し。それでも関係を続けてしまう。一方で、穏やかに大切にされる恋を続けている人もいることでしょう。その違いは、相手の男性の性格だけではなく、関係の築き方にあります。
最初に“我慢”を置いている
嫌なことがあっても「重いと思われたくない」と不満を飲み込んでいませんか。でも、この最初の我慢が関係の基準になります。大切にされる恋が続く人は、そんな不満や違和感をそのままにしません。
曖昧さを受け入れている
男性が約束をはっきりしてくれない、自分への気持ちを言葉にしてくれない。それでも関係を続けると、曖昧さが常態化します。大切にされる人は曖昧なままにしませんし、確認することを恐れません。
自分の生活を後回しにしている
男性に合わせて自分の予定を空ける、自分の時間を削る。生活の軸が相手の男性中心になると、男性から尊重される機会は目減りします。大切にされる恋が続く人は、自分の時間や生活を大切にしているものです。
好きな男性からどう扱われたいのかを決めるのはあなた次第。あなたが普段から好きな男性に見せる姿勢が、関係の質を形作っていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
