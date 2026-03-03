由薫、永瀬廉＆吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』イメージソング「Ray」がリリース決定
由薫の新曲「Ray」が3月20日に配信リリースされる。
■ショートサイズ音源のSNSでの先行配信も開始
この曲は、永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がW主演を務める映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）のイメージソングとして書き下ろされたもの。リリースに先駆けてショートサイズ音源が3月3日よりSNSにて先行配信され、ジャケット写真も公開された。
また、『由薫 Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-』を4月16日に東京・コニカミノルタプラネタリアTOKYO（DOME1）で開催。プラネタリウムという特別な会場で行われるこちらの公演のチケットは、3月7日から一般発売がスターとする。
■リリース情報
2026.03.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Ray」
■【画像】「Ray」のジャケット
■関連リンク
映画『鬼の花嫁』作品サイト
https://movies.shochiku.co.jp/onihana/
由薫 OFFICIAL SITE
https://yu-ka.jp/