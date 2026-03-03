　本日の日経平均株価は、中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避の売りが優勢となり、前日比1778円安の5万6279円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は62社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価最上位でカバレッジ開始した日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、新たな買い主体の登場に思惑買いが向かった北川精機 <6327> [東証Ｓ]など。そのほか、栗田工業 <6370> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業

<3036> アルコニクス　東Ｐ　卸売業
<3168> ＭＥＲＦ　　　東Ｓ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業

<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5985> サンコール　　東Ｓ　金属製品
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業

<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6267> ゼネラルパ　　東Ｓ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6651> 日東工　　　　東Ｐ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<6961> エンプラス　　東Ｐ　電気機器
<7012> 川重　　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器

<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7821> 前田工繊　　　東Ｐ　その他製品
<7911> ＴＯＰＰＡＮ　東Ｐ　その他製品
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業

<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9991> ジェコス　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース