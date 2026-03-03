大谷選手が3年ぶりに『侍ジャパン』に。行く先々で巻き起こる“大谷フィーバー”。熱狂する“大谷ラブ”な人々を取材しました。

■ファンが続々とグッズ売り場に…

「ワールド･ベースボール･クラシック（＝WBC）」開幕直前。

東京・渋谷の侍ジャパングッズ売り場。大谷選手のファンが続々と足を運んでいます。

大谷選手の帽子購入

「帽子が欲しくて。家でまったり観戦、ビールのみながら」

「これをかぶって」

もし大谷選手がホームランを打ったら…。

大谷選手の帽子購入

「ビール投げて」

背番号16のユニフォームを吟味するご夫婦。

大谷選手のファン

「ちょっと大きい？ ないわね、大谷選手の小さいのが」

なかなか合うサイズが見つからない様子。結局、タオルを購入しました。

大谷選手のファン

「チケットは取れなかったけど、少しでも雰囲気を楽しみたい。（ホームラン）3〜4本は打ってほしい」

■大谷選手の活躍に応じ…家計応援スーパー

ニッポンに巻き起こる“大谷旋風”。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長

「わかりやすく店内… WBCいよいよ開幕、戦いの準備はできてるかい？」

横断幕で客をあおる、埼玉県川口市のスーパー。店長の飯田さんが根っからの大谷ファンなのです。広告にも“侍ジャパン”のスケジュールを載せるほど。

これまで大谷選手がホームランを打つごとにセールを開催するなど、活躍に応じて家計を応援してきました。今回は…。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長

「“侍セール” 一発目は砂糖、文句なし」

“侍セール”と題し、6日のチャイニーズ・タイペイ戦に勝てば、その翌日は267円の砂糖が、半額以下の108円に！

新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長

「こっちも（業者と）戦って、いかに安く、値切って、1円でも安く売る努力」

勝利するたびに、赤字覚悟の“特売品”を用意するといいます。野球もお財布も気になるという客は…。

買い物客

「ありがたいですよ。安くしていただけるのは、すごくありがたい」

活躍の恩恵に期待していました。

■店長ついに「“ナマ大谷”見ちゃう」

大谷選手をこよなく愛する店長。実はまだ、生で見たことがないということで、来るWBC、ついに2試合分のチケットをゲット。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長

「“ナマ大谷”“ナマ大谷”見ちゃう。運を使いまくって何もできない」

自分のため、いや、すべてはお客様のために、全力で応援するということです。