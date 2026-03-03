大谷翔平3年ぶり侍ジャパン 各地でフィーバー “大谷セール”も
大谷選手が3年ぶりに『侍ジャパン』に。行く先々で巻き起こる“大谷フィーバー”。熱狂する“大谷ラブ”な人々を取材しました。
■ファンが続々とグッズ売り場に…
「ワールド･ベースボール･クラシック（＝WBC）」開幕直前。
東京・渋谷の侍ジャパングッズ売り場。大谷選手のファンが続々と足を運んでいます。
大谷選手の帽子購入
「帽子が欲しくて。家でまったり観戦、ビールのみながら」
「これをかぶって」
もし大谷選手がホームランを打ったら…。
大谷選手の帽子購入
「ビール投げて」
背番号16のユニフォームを吟味するご夫婦。
大谷選手のファン
「ちょっと大きい？ ないわね、大谷選手の小さいのが」
なかなか合うサイズが見つからない様子。結局、タオルを購入しました。
大谷選手のファン
「チケットは取れなかったけど、少しでも雰囲気を楽しみたい。（ホームラン）3〜4本は打ってほしい」
■大谷選手の活躍に応じ…家計応援スーパー
ニッポンに巻き起こる“大谷旋風”。
新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長
「わかりやすく店内… WBCいよいよ開幕、戦いの準備はできてるかい？」
横断幕で客をあおる、埼玉県川口市のスーパー。店長の飯田さんが根っからの大谷ファンなのです。広告にも“侍ジャパン”のスケジュールを載せるほど。
これまで大谷選手がホームランを打つごとにセールを開催するなど、活躍に応じて家計を応援してきました。今回は…。
新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長
「“侍セール” 一発目は砂糖、文句なし」
“侍セール”と題し、6日のチャイニーズ・タイペイ戦に勝てば、その翌日は267円の砂糖が、半額以下の108円に！
新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長
「こっちも（業者と）戦って、いかに安く、値切って、1円でも安く売る努力」
勝利するたびに、赤字覚悟の“特売品”を用意するといいます。野球もお財布も気になるという客は…。
買い物客
「ありがたいですよ。安くしていただけるのは、すごくありがたい」
活躍の恩恵に期待していました。
■店長ついに「“ナマ大谷”見ちゃう」
大谷選手をこよなく愛する店長。実はまだ、生で見たことがないということで、来るWBC、ついに2試合分のチケットをゲット。
新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長
「“ナマ大谷”“ナマ大谷”見ちゃう。運を使いまくって何もできない」