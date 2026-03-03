長髪の県職員パパが「髪のドナー」になった日 きっかけは亡き義母を支えた“日常”
熊本県庁で働く男性が、髪を寄付するヘアドネーションのために1年半にわたり髪を伸ばしました。
【写真を見る】髪を乾かす田中さん 育休中、短髪から30cm伸びるまでの変遷
「公務員の男性」が髪を伸ばす中で、様々な気付きがあったと言います。
34歳 公務員パパが “髪のドナー”に
肩よりも伸びた髪を乾かす男性。
田中崇一朗さん、34歳です。
田中崇一朗さん（34）「全然乾かないです」
ヘアドネーションのため、約1年半かけて30cm以上にまで伸ばしました。
田中さん「ドライヤーに2万円、すごい投資したな」
床に落ちた毛が目立つのも、髪が長いからこそ。ドラッグストアで買う“ちょっといいシャンプー”は、あっという間になくなります。
短髪→カチューシャ→一つ結びに 育休中の変遷
田中さんは、妻の紗慧さんと、1歳2か月の娘・心琴（みこと）ちゃんの3人暮らしです。
心琴ちゃんが生まれてから、育休中に髪を伸ばし始め、数か月後にはカチューシャスタイルに。
現在は肩の高さまで伸び、髪を結べるようになりました。
田中さん「ご飯を食べる時に一緒に髪を食べちゃうことが結構ある。おいしいのを食べてもジャリッ…と」
きっかけは56歳で亡くなった義母
田中さんがヘアドネーションをすると決めたのは妻の母、康代さんの存在がきっかけです。2024年に闘病の末、56歳で亡くなりました。
髪が抜け、ウィッグをいつも大事に身に着けていた姿が心に残っていたといいます。
田中さん「お義母さんにとってウィッグは日常の一部だったと思う。それを着けることで生活が成り立っていた。ヘアドネーションをして、その髪の毛が誰かに届いた時にその日常を支える、日常を形作るきっかけになったらいいなと」
「100人に3人」男性のヘアドネーション
田中さんが髪を寄付するNPO法人「JHD&C（ジャーダック）」は、脱毛の症状がある子どもに医療用のウィッグを無償で提供する活動をしています。
男性からの寄付は「100人に3人ほど」。
一つのウィッグを作るためには、長さにもよりますが50人分ほどの髪が必要です。この団体だけで、年間300件以上の応募があるといいます。
JHD＆C 渡辺貴一代表「脱毛に苦しんで外に出たくない友達にも会いたくない、自分で自分の命を終わらせてしまうぐらい悩んでいる人にとって、私たちのウィッグが、もしかしたら命を救っている可能性は少しある」
県庁に復帰 同僚の反応は？
去年12月、田中さんは職場復帰しました。熊本県庁の子育て支援の部署で働いています。
髪が伸びた田中さんを見て、同僚の受け止めは・・・？
職場の同僚「最初見た時は衝撃がありました」「短い時も知っていたし、久しぶりに会ったら急に伸びていた」
長髪で、仕事に問題はないのでしょうか？
熊本県 子ども未来課 緒方雅一課長「身だしなみの部分で相手（外部の人）に不快感を与えないのは大事とは思うけど、彼はその点も自分で理解して髪を束ねていたので問題はないなと」
田中さん「『その髪は…？』と言われたこと全くなくて、逆に私の方が偏見を持っていた」
「会う人に指摘されるかもしれない」そう思っていた自分自身の考えに偏りがあったことや、社会の中に寛容さが残っていることに気づきました。
髪を切る日 実は心配なことがある
迎えたカットの日。美容院を訪れた田中さん家族には、心配事が一つありました。
田中さんの妻 紗慧さん（32）「娘は人見知りが激しいので、夫が髪を切って相当短くなると…わかるかな？」
田中さん「多分泣くと思う」
無事に提供用の髪を準備できたうえで、娘・心琴ちゃんにも受け入れてもらえるのでしょうか？
田中さん「1ミリでも長くあげたい」
美容師「素敵ですね」
田中さんの髪に、ハサミが入りました。
美容師「ダメージがなくて、とてもいい状態だと思います」
1時間後、切った一束ごとにまとめられ、寄付する準備できました。
田中さん「これが付いていたと思うとすごいですね 感慨深い」
心配だった心琴ちゃんの反応は…？
刈り上げヘアになったパパを見て…
心琴ちゃんは、満面の笑みで抱っこされました。
田中さん「ああ、よかった～」
妻 紗慧さん「パチパチパチ～」
カット直後、梱包した髪をポストへ投函。
田中さんのヘアドネーションは区切りを迎えました。
田中さん「私の投函した髪が、誰かの日常を支える一部になったらいい」