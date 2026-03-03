「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）

侍ジャパンの大谷翔平選手は六回先頭の第３打席で代打を送られ途中交代となった。強化試合５打数ノーヒットで本番へ向かうことになった。

大谷は第１打席で伊藤将のカーブに引っかける形で一ゴロ。第２打席も外国人右腕のラグズデールに対し、直球をファウルにしてしまい、最後はカーブを引っかけて二ゴロに倒れていた。

代打・佐藤輝がコールされると京セラドームは大きくどよめいた。前日のオリックス戦では直球に差し込まれる場面が目立ち、３打数ノーヒットに終わっていた大谷。この日は２打席とも緩い変化球に泳がされる形となった。

前回大会では京セラドームで膝つき弾を放って本番へ臨んでいた大谷。今大会は快音が響かず、６日の初戦・台湾戦に挑む形になった。

試合は八回にサポートメンバーの仲地が１点差に迫られたが白星締め。試合後のハイタッチでは決勝特大弾を放った鈴木誠也とじゃれ合うなど、リラックスした表情で勝利を喜んでいた。