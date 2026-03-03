フジテレビ系「ボクらの時代」が１日に放送された。

この日は、あのちゃんこと歌手でタレント・あの、女優・田中みな実、文芸評論家・三宅香帆氏がクロストークを進行した。

田中が「都内のマンションって収納が少ないじゃない？」と聞くと、三宅氏は、あのちゃんに「服とか大変じゃないですか？」と質問。田中も「服、作ってもいるしね？」と気遣った。

あのちゃんは「一部屋、まず服だけの部屋があって。また別の倉庫というか。服を置くだけの家じゃないですけど…」と話した。

田中が「トランクルームとかじゃなくて？家？」と聞くと、あのちゃんは「いや、もう、トランクルームの扱い分かんないんで。ボク、引っ越しとかも、手続きあんまりできないので。解約もできないので。前いた家を服だけにしちゃったりとか…」と話した。

田中は「え？前の家を解約せずに服を置いてるってこと？」と聞くと、あのちゃんは「はい…。解約の仕方がホントに分かんなくて…」とうなずいた。三宅氏は「セカンドウハウス的な！」と驚いた。

田中は「そしたら増えていく一方じゃん。家が、もう…」とさらに心配顔。あのは「それは防ぎますけど。もちろん。けど、服が余り余っているので」と話していた。