¹â»Ô¼óÁê¸øÇ§¤Î±þ±ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¥È¡¼¥¯¥óÁûÆ°¤ÇÅê¹Æºï½ü¡ÖÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¾õ¶·¡£¸í²ò¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò±þ±ç¤¹¤ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡Ú¸øÇ§¡Û¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ï£³Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×¤Ë»¿Æ±¤·¤¿²áµî¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç´û¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ö¼Â¤Ë¿¨¤ì¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¾õ¶·¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î¸í²ò¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯È½ÃÇ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Àè·î£²£µÆü¤Î¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÀè·î£²£µÆü¤Ë¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬£Ã£Å£Ï¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¡×¤¬¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×È¯¹Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢²æ¡¹¤Î£Ö£å£á£î£á£ó¹æ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¡¢¶¦¤ËÆüËÜ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤ÏºòÇ¯ÁíºÛÁª¤Ç¡¢Á´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¸øÇ§±þ±çÃÄ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÀè·î£²£¸Æü¤Ë¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤Î°ìÉô¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¬Ë¡À¤Î³ÎÇ§¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¤ä´Æ½¤¡¢±¿±Ä¤Ï£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¥¢¥×¥êÂ¦¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤¬°ìÀÚ´ØÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î£²Æü¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¡¼¥¯¥ó¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¡¢£³Æü¤Ë¤Ï¶âÍ»Ä£¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Èºï½ü¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ¸µÆàÎÉ¤è¤ê¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡¦ÁíºÛÃÂÀ¸¤òÌ´¸«¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ»ÙÉôµÚ¤Ó¸å±ç²ñ¤ÎÍ»Ö¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¡¢¹¹¤ËÁíÍý¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë³èÌö¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤ÈÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌ³ºÇÍ¥Àè¤ÎÄ¶Â¿Ë»¤ÊÁíÍý¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÂåµÄ»Î¤Ë¡¢ËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãà¼¡³ÎÇ§¡¦¾µÇ§Åù¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£