流通経大は３日、サッカー部員が違法薬物を使用した疑いがあり、茨城県警の捜査を受けたと発表し、千葉県内で会見を開き謝罪した。

全日本大学選手権を２度優勝した大学サッカー界の名門に激震が走った。片山直登学長は「このような重大な事態を招きましたこと、また、日頃より本学を支えてくださっている関係機関・団体の皆さま、地域の皆さま、ならびに在学生、保証人の皆さまに対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と深々と頭を下げた。

大学によると、まず２月上旬に中野雄二監督のもとに部内での薬物を使用のうわさが届き、２４日には特定の学生が違法薬物を寮内で使用している疑惑について、より具体性のある情報が部のスタッフにもたらされた。協議の後、２６日に部内で簡易尿検査が実施され、１人の陽性反応が確認された。

その後の調べで、当該学生を含む学生計５人が違法薬物の使用を認めたという。茨城県警への情報提供の後、５人への事情聴取と、２８日には麻薬および向精神薬取締法違反の疑いで、龍ヶ崎市内に５つあるサッカー部専用寮の内、２つの寮で家宅捜索が行われた。

学校側の現在までのヒアリングに対し５人は寮内で複数回、大麻と認識して薬物を使用した旨を伝えている。「（大麻）リキッドを使用した」との証言もある。現在５人は、寮内で他の学生との交流を絶った状態で生活している。サッカー部は無期限活動停止中であり、監督の中野氏も職務停止中だ。

現在大学側は、２００人を超える男子サッカー部所属学生へのヒアリングを行っている最中だが、調査が終わり次第、部員の個人活動の再開は認める方針を示す。大学選抜など他組織での活動は容認すること明言した。

今後に向けて片山学長は「本件の検証を通じ、再発防止策を速やかに策定、実行し、失われた信頼の回復に全力を尽くして参る所存でございます」。廃部の可能性について「それは検討していないが、現在の状況から大きな進展が、非常に大きな進展があればということですけども、これは仮定の話ですので。そのような大きな話になればまたその時点で」との見解を示した。