3月3日までに、ファッション誌「VERY」のYouTubeチャンネルが更新され、新たな動画に、女優の武井咲が出演。その姿が話題となっている。

動画では、『武井咲さんの私物ジュエリーも公開。今気になるジュエリーをセレクト ｜Hirotakaショップクルーズ』とのタイトルで、彼女がふだんから愛用しているという、ニューヨーク発のジュエリーブランド『Hirotaka』のお店を訪れた様子を公開した。

「動画で武井さんは、ネイビーのノンスリーブのトップスを着用して登場しました。長い黒髪をかきあげたスタイルで、同ブランドのピアスやリング、ブレスレットを着用し、エレガントな印象の強い装いでした。ふだんから使用していることもあり、ブランド愛がひしひしと伝わるインタビューでした」（芸能プロ関係者）

そんな“大人の女性”な雰囲気の漂う姿に、ファンもうっとり。さらにXには、彼女の変化した印象に驚く声が並んでいた。

《え、これ武井咲!?記憶の中の人と違う》

《めっちゃ綺麗だけど武井咲ではなくない?》

《土屋太鳳っぽさある、、》

別人のようにも見える、すっぴんのようなナチュラルメイクによって、彼女が変化したように見えたのではないかと、前出の芸能プロ関係者は語る。

「動画での武井さんは、いつもよりかなりナチュラルメイクに見えました。アイシャドウやチークなどの色味も薄めで、リップも淡い色を使用し、ブランドのナチュラルなお店の雰囲気とマッチさせるようなスタイルにしていたのかもしれません」

ナチュラルメイクにアクセサリーが映える、さすがの透明感を披露した武井。3人の母とは思えぬ変わらぬ美貌はファンも釘づけだ。

「2018年3月に第1子を出産後、7月から仕事へ復帰しました。一時は引退報道もありましたが、その後もモデル業や女優業に邁進し、2025年2月に第3子を出産後も、変わらぬスタイルを維持しています。現在はモデル業が中心ですが、その美しさはたびたび話題になっています。年を重ねるごとに、澄んだ品のある姿が増しているように感じます」（同前）

子育て中も、モデルとして高い意識を保っているのだろう。